Ольгинский мост в Пскове начнут ремонтировать с полос в направлении Завеличья

12:58, 13 марта 2023, ПАИ

Ремонт Ольгинского моста в Пскове начнут с полос движения в направлении Завеличья, пишет «АиФ-Псков» со ссылкой на главного инженера строительной компании «Балтийский берег» Николая Даляева.

Работать на объекте будут 25-30 человек, затем число рабочих планируется довести до 50. «Идеально, чтобы нам с погодой повезло. Хотим в конце апреля уже уложить асфальт на этой половине моста», - отметил Николай Даляев.

Ранее сообщалось, что Ольгинский мост частично закроют для движения автотранспорта на этой неделе, 15 марта. Планируется, что замена первой части дорожного полотна продлится до майских праздников. После этого дорожные рабочие начнут приводить в порядок вторую часть сооружения.