Новое экскурсионное оборудование появилось в псковском музее

13:49, 13 марта 2023, ПАИ

Новое экскурсионное оборудование появилось в Псковском музее-заповеднике. Об этом Псковскому агентству иформации сообщили в пресс-службе учреждения.

В арсенале экскурсоводов появился новый инструмент – система радиогид, «которая поможет сделать экскурсии еще комфортнее, мобильнее и ярче». Уже сейчас большие экскурсионные группы могут испытать нововведение на практике.

«Система радиогид предназначена для более качественного проведения экскурсий с большой группой на улице и в шумных местах. Техника помогает соблюдать безопасную дистанцию, а у гида больше нет необходимости громко говорить, пытаясь заглушить звук окружающего шума, благодаря чему каждое слово экскурсовода будет услышано, даже посреди оживленной улицы», – отметила начальник экскурсионной службы Псковского музея-заповедника Елена Матин.

В музее добавили, что такая система крайне проста в использовании и не требует обучения ни от экскурсоводов, ни от посетителей и перед началом экскурсии нужно всего лишь провести понятную настройку одной кнопкой. Комплекты радиогидов оснащены одноразовыми и многоразовыми наушниками, что гарантирует гигиеничность и безопасность использования.