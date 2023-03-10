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Политика

Завершается приём документов от кандидатов на пост главы Пустошкинского района

13 марта в 18:00 завершится приём документов для регистрации кандидатов на должность главы Пустошкинского района, сообщается в группе ТИК муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Документы в Территориальную избирательную комиссию предоставили пять кандидатов: Елена Агаджанова («Партия Роста»), Ирина Алиева (самовыдвиженец), Алексей Борисов (ЛДПР), Юрий Кравцов («Единая Россия»), Станислав Янкевич (КПРФ).

Досрочные выборы главы Пустошкинского района назначены на 23 апреля.

Ранее сообщалось, что главе Пустошкинского района Светлане Васильковой был объявлен импичмент. Позже Псковский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу бывшей главы района Светланы Васильковой и признал законным решение о досрочном прекращении её полномочий. 

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