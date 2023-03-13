20 тонн балтийской кильки вернули с границы в Псковской области в Латвию

17:10, 13 марта 2023, ПАИ

20 тонн балтийской кильки вернули с российско-латвийской границы в Псковской области в Вентспилс, сообщили Псковскому агентству информации в управлении Россельхознадзора.

Партия рыбы перевозилась из портового города Вентспилс в Казахстан. Во время проверки обнаружилось невыполнение требований ветеринарного сертификата на экспортируемые из Европейского союза в Российскую Федерацию пищевую рыбу, морепродукты и готовые изделия из них. Маркировочные этикетки были нанесены на упаковку таким образом, что вскрытие коробок допускалось без нарушения их целостности.

Ввоз 20 тонн балтийской кильки на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлена декларация о возврате груза.