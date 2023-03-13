Псковские профсоюзы представляют регион на выставке «Интурмаркет»

17:18, 13 марта 2023, ПАИ

Псковский областной совет профсоюзов совместно с представителями туриндустрии Псковской области принимает участие в международной выставке «Интурмаркет 2023», которая с 13 по 15 марта проходит в московском центральном выставочном зале «Экспоцентр». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Как отметил председатель регионального профобъединения Игорь Иванов, в этом году псковская делегация представляет мероприятия, посвященные празднованию 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры, а также 700-летию первого упоминания города Гдова в летописи. Среди продвигаемых объектов области - современный досуговый центр «Луки Парк» в Великих Луках.

Профсоюзное бюро путешествий «Соцтурпроф» представляет информацию по этим и другим туристическим маршрутам, в том числе с проездом, экскурсионной программой, питанием и проживанием.

«К нашим профсоюзным учреждениям, как всегда, проявляется большой интерес», - подчеркнул Игорь Иванов и отметил, что после официального открытия выставки обсудил с руководителем комитета по туризму Псковской области Мариной Егоровой ряд совместных мероприятий в сфере туризма.

Глава облсовпрофа также рассказал, что сегодня он принимает участие в пленарном заседании по актуальным вопросам развития туризма и в практической сессии «Эффективное продвижение территорий: от аналитики до креатива «Тренды и кейсы».