Цветы в обмен на вторсырьё смогут получить псковичи

17:31, 13 марта 2023, ПАИ

Автономная некоммерческая организация «Круг жизни» приглашает жителей Пскова принять участие в акции «Сдай вторсырьё – вырасти дерево». В рамках акции в обмен на сданное вторсырьё участники смогут выбрать из каталога саженцы декоративных растений или плодовых деревьев, уточнили организаторы.

В акции могут принять участие жители сразу нескольких городов России, поэтому организаторы отмечают, что перечень видов принимаемого вторсырья разнится от города к городу. С подробностями можно ознакомиться в разделе «как сдать вторсырьё». Там же выложены схемы проезда к пунктам приёма.

Для получения саженцев этой весной нужно сразу после сдачи вторсырья, но не позднее 25 апреля, выбрать растения по каталогу. Декоративные или плодовые, деревья или кустарники, для клумб или живых изгородей.

Выдача саженцев в Пскове пройдёт 26-27 апреля. Точное время участникам сообщат позже.

«Количество саженцев ограничено. Поэтому просим оформлять заказы в каталоге сразу после сдачи вторсырья и начисления зелёных баллов. Можно сдавать сырьё и заказывать саженцы в несколько этапов – все заказы при выдаче объединятся. Всё просто: сдали сырьё – в этот же день уведомили о сдаче на сайте (выгрузили фото квитанции) – и выбрали растения. Для новых участников всё начинается с регистрации на сайте», – пояснили организаторы.