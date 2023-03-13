Определён подрядчик для ремонта дороги в Себежском районе

17:42, 13 марта 2023, ПАИ

Определен подрядчик для ремонта автомобильной дороги Толкачево – Себеж – Заситино в Себежском районе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». По итогам аукциона им стало ООО «Автомобильные дороги Пскова». Об этом сообщается в группе «Дороги Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

В нормативное состояние приведут три участка общей протяженностью более 20 километров. Участок дороги км 40+300 – 45+800 отремонтируют до сентября этого года, еще два участка км 45+800 – км 54+417 и км 33+600 – км 40+300 – до конца июля 2024 года.

«Объект важный. Дорога востребована у местных жителей, обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта», – отмечается в сообщении.

Сумма контракта – порядка 440 миллионов рублей. На эти средства будет выполнен целый комплекс работ: ремонт асфальтобетонного покрытия, пересечений, примыканий, съездов, водопропускных труб и укрепление обочин. Также подрядчик приведет в порядок автобусные остановки: выполнит обустройство остановочных и посадочных площадок с пандусами. Для безопасности дорожного движения на участках краской и термопластиком нанесут дорожную разметку.

Отметим, дорога относится к III технической категории и имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием.