Студентка из Опочки выиграла поездку в Артек
Студентка второго курса Опочецкого индустриально-педагогического колледжа Диана Беляева стала победительницей конкурса на участие в дополнительной общеразвивающей программе «Без срока давности». Об этом ПАИ сообщила газета «Красный маяк».
Диана поощрена путёвкой в одну из тематических смен 2023 года и представит Псковскую область в Артеке.
К участию в дополнительной общеразвивающей программе «Без срока давности» рекомендованы 90 участников, успешно выполнивших конкурсные задания. Всего в конкурсе участвовало 311 детей!
Напомним, что программу реализует Российское общество историков-архивистов совместно с Поисковым движением России при поддержке МДЦ «Артек».
Комментарии: 0 Обсудить >>>