Студентка из Опочки выиграла поездку в Артек

18:34, 13 марта 2023, ПАИ

Студентка второго курса Опочецкого индустриально-педагогического колледжа Диана Беляева стала победительницей конкурса на участие в дополнительной общеразвивающей программе «Без срока давности». Об этом ПАИ сообщила газета «Красный маяк».

Диана поощрена путёвкой в одну из тематических смен 2023 года и представит Псковскую область в Артеке.

К участию в дополнительной общеразвивающей программе «Без срока давности» рекомендованы 90 участников, успешно выполнивших конкурсные задания. Всего в конкурсе участвовало 311 детей!

Напомним, что программу реализует Российское общество историков-архивистов совместно с Поисковым движением России при поддержке МДЦ «Артек».