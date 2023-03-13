Два автомобиля столкнулись в Псковском районе

19:43, 13 марта 2023, ПАИ



Фото: Псковская сводка



Фото: Псковская сводка



Фото: Псковская сводка



Фото: Псковская сводка



Фото: Псковская сводка



Фото: Псковская сводка











В Псковском районе на объездной дороге у деревни Голубово автомобиль «Лада-Гранта» допустил наезд на впереди двигавшийся автомобиль «Шевроле-Тахо», сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Пострадавших нет.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.