Два автомобиля столкнулись в Псковском районе
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Фото: Псковская сводка
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Фото: Псковская сводка
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Фото: Псковская сводка
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Фото: Псковская сводка
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Фото: Псковская сводка
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Фото: Псковская сводка
В Псковском районе на объездной дороге у деревни Голубово автомобиль «Лада-Гранта» допустил наезд на впереди двигавшийся автомобиль «Шевроле-Тахо», сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
Пострадавших нет.
На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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