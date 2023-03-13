В Пскове началась работа по очищению ливневых колодцев

19:56, 13 марта 2023, ПАИ

О сложностях работы в зимний период и подготовке к весне в эфире радиостанции «7 НЕБО» рассказал начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий.

По сравнению с прошлым годом жалоб со стороны граждан стало меньше, но, по словам начальника управления, ещё есть над чем работать, есть к чему стремиться. В основном жалобы приходят на расчистки дворов, а что касается проезжих частей, здесь люди жалуются на качество уборки тротуаров. Пик жалоб приходится на период снегопада.

«Сегодня подрядчики приступили помимо вывоза снежных масс к очистке ливневых колодцев», — подытожил Александр Грацкий.