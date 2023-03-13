Военный комиссариат приглашает псковичей на службу по контракту
Военный комиссариат города Псков и Псковского района осуществляет набор граждан на военную службу по контракту.
Основные требования: мужчины в возрасте от 18 до 49 лет, с уровнем образования не ниже основного общего, не привлекавшиеся к уголовной ответственности.
Средний размер денежного довольствия военнослужащего — 40 тыс. руб., гибкая система надбавок, размер денежной компенсации за поднаём жилых помещений соответствует уровню фактических затрат.
За справками обращаться по адресу г. Псков, ул. Первомайская, д. 38, кабинет 22, тел. 72-72-65.
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