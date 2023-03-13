Военный комиссариат приглашает псковичей на службу по контракту

21:21, 13 марта 2023, ПАИ

Военный комиссариат города Псков и Псковского района осуществляет набор граждан на военную службу по контракту.

Основные требования: мужчины в возрасте от 18 до 49 лет, с уровнем образования не ниже основного общего, не привлекавшиеся к уголовной ответственности.

Средний размер денежного довольствия военнослужащего — 40 тыс. руб., гибкая система надбавок, размер денежной компенсации за поднаём жилых помещений соответствует уровню фактических затрат.

За справками обращаться по адресу г. Псков, ул. Первомайская, д. 38, кабинет 22, тел. 72-72-65.