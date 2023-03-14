Реставраторы воссоздадут сруб и укрепят стены Большой звонницы в Печорах

22:38, 13 марта 2023, ПАИ

Реставраторы полностью воссоздадут исторический сруб и укрепят стены Большой звонницы Псково-Печерского монастыря, сообщает группа «Псковская епархия Русской Православной Церкви».

Сейчас в обители идёт реставрация Большой звонницы. Балки, к которым крепились колокола, реставраторы заменят на новые, укрепят стены, приведут в порядок помещение, в котором находится механизм старинных часов. Авторский надзор осуществляют архитекторы из Санкт-Петербурга.



Это реставрация, которая сопровождается открытиями. Демонтажные работы в Большой звоннице Псково-Печерского монастыря, которую построили, предположительно, при игумене Корнилии в 1523 году, сразу же принесли новую информацию. Неизвестные объёмы обнаружились ниже уровня снятых досок старого пола.

В помещении часозвона, где расположен механизм часов, нашли детали, которые сняли в незапамятные времена, когда ремонтировали устройство звона. Хранители истории монастыря надеются, что реставрация добавит сведений о памятнике, который перестраивался на протяжении нескольких столетий.