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Реставраторы воссоздадут сруб и укрепят стены Большой звонницы в Печорах

Фото группы «Псковская епархия Русской Православной Церкви»

Реставраторы полностью воссоздадут исторический сруб и укрепят стены Большой звонницы Псково-Печерского монастыря, сообщает группа «Псковская епархия Русской Православной Церкви».

Сейчас в обители идёт реставрация Большой звонницы. Балки, к которым крепились колокола, реставраторы заменят на новые, укрепят стены, приведут в порядок помещение, в котором находится механизм старинных часов. Авторский надзор осуществляют архитекторы из Санкт-Петербурга.


Это реставрация, которая сопровождается открытиями. Демонтажные работы в Большой звоннице Псково-Печерского монастыря, которую построили, предположительно, при игумене Корнилии в 1523 году, сразу же принесли новую информацию. Неизвестные объёмы обнаружились ниже уровня снятых досок старого пола.

В помещении часозвона, где расположен механизм часов, нашли детали, которые сняли в незапамятные времена, когда ремонтировали устройство звона. Хранители истории монастыря надеются, что реставрация добавит сведений о памятнике, который перестраивался на протяжении нескольких столетий.

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