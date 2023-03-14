Неосторожность при курении стала причиной смертельного пожара в Острове
Курение в жилом доме привело к гибели двух человек в результате пожара в городе Острове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Возгорание произошло 13 марта. В результате пожара жилой дом выгорел полностью.
На месте происшествия были обнаружены тела 41-летней женщины и 45-летнего мужчины.
По предварительной информации, с супружеской парой проживала дочь-пятиклассница, которая накануне ушла с ночёвкой к родственникам.
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