В Псковской области подорожали помидоры, виноград и яйца

10:57, 14 марта 2023, ПАИ

Цены на потребительском рынке Псковской области за февраль 2023 года выросли на 0,8% по сравнению с январем 2023 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковстате.

Основное влияние на значение индекса потребительских цен оказал рост цен на продовольственные товары, которые подорожали за месяц на 1,1%. Цены и тарифы на услуги выросли на 0,9%, непродовольственные товары стали дороже на 0,3%.

Из продовольственных товаров более всего за месяц выросли цены на плодоовощную продукцию – на 11,2%, из неё: на свежие помидоры – на 35,8%, репчатый лук – на 31,8%, свежие огурцы – на 23,5%, морковь – на 14,4%, картофель – на 12,5%, виноград – на 10,8%, а также на мясные консервы для детского питания – на 7,2%, куриные яйца – на 6,4%, оливковое масло – на 5,6%.

Одновременно на ряд продовольственных товаров наблюдалось снижение цен. Наиболее подешевели: мягкие конфеты, глазированные шоколадом, – на 10%, лимоны – на 7,7%, питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности – на 6,3%, натуральный кофе в зернах и молотый, овсяная и перловая крупы – на 5,7%, мороженые неразделанные креветки – на 5,3%, гречневая крупа ядрица – на 5,2%.

Из лекарственных препаратов значительнее других выросли цены на аскорбиновую кислоту – на 8,7%, поливитамины – на 6,8%, фуросемид – на 5,4%, активированный уголь – на 5,1%, глицин, ибупрофен – на 4,9%, флуоцинолона ацетонид – на 4,4%, АЦЦ – на 4,2%. Наибольшее снижение цен специалисты отметили на перекись водорода – на 5,6%, сульфацетамид, метилурацил – на 5,3%, винпоцетин – на 4,7%, эналаприл – на 4,4%.

Из наблюдаемых непродовольственных товаров первой необходимости более всего подорожали: зубная паста – на 6,4%, женские гигиенические прокладки – на 4,3%, туалетное мыло – на 3,1%. Наибольшее снижение цен наблюдалось на стиральный порошок – на 5,3%, бумажные столовые салфетки – на 4,9%, детские бумажные подгузники – на 2,8%, дезинфицирующее средство для поверхностей – на 2,3%, туалетную бумагу – на 2,1%.

Среди других непродовольственных товаров наиболее подорожали: свежесрезанные цветы – на 9,5%, санитарно-гигиеническая маска – на 6,0%, кроссовые туфли для детей, энергосберегающая лампа – на 5,6%, керамическая плитка, облицовочная для внутренних работ – на 5,5%, спички, обеденный стол – на 5,1%, металлочерепица – на 3,9%, стиральные автоматические машины – на 3%.

Более всего подешевели: пена для бритья – на 9%, детская пустышка – на 6,6%, дезодорант – на 6,5%, антисептик для рук – на 5,6%.

Среди услуг наибольший рост цен отмечен на поездку на отдых в Египет – на 45,5%, поездку на отдых в ОАЭ – на 18%, полет в салоне экономического класса самолета – на 13,9%, проживание в гостинице с одной звездой или мотеле – на 11,1%, полис КАСКО – на 6,5%. Из бытовых услуг значительнее других увеличились цены на ритуальные услуги – на 5,7%.

Наибольшее снижение цен и тарифов наблюдалось на билеты в кинотеатр – на 7,4%, поездку на отдых в Турцию – на 6,4%, проживание в четырехзвездочной гостинице – на 2,5%, проживание в трехзвездочной гостинице – на 2,4%.