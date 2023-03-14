В Великих Луках мужчина украл телефон и продал его таксисту
Уголовное дело завели в отношении 27-летнего жителя Великих Лук, который украл мобильный телефон. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города.
Установлено, что в начале мая 2022 года мужчина похитил мобильный телефон у жительницы одного из общежитий города, а затем продал его водителю маршрутного такси.
Мировой суд Великих Лук признал мужчину виновным и по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде десяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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