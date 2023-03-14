В Великих Луках мужчина украл телефон и продал его таксисту

11:59, 14 марта 2023, ПАИ

Уголовное дело завели в отношении 27-летнего жителя Великих Лук, который украл мобильный телефон. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города.

Установлено, что в начале мая 2022 года мужчина похитил мобильный телефон у жительницы одного из общежитий города, а затем продал его водителю маршрутного такси.

Мировой суд Великих Лук признал мужчину виновным и по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде десяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Приговор в законную силу пока не вступил.