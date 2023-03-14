Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Турпотенциал Псковской области презентовали на рабочей группе при Минэке

Туристический потенциал Псковской области представлен в ходе первого заседания российско-армянской рабочей группы по поддержке межрегиональных проектов, организованной Минэкономразвития РФ. Встреча прошла в режиме ВКС. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Участие в ней приняли представители 12 российских и 10 армянских регионов, они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и рассмотрели ряд проектов.

Участие в заседании принял заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач. «Расширение географии экономического сотрудничества России и Армении — одна из задач, которая стоит на повестке дня. В этой связи считаю особенно важным наращивать контакты между регионами и использовать наши возможности на взаимовыгодной основе», — прокомментировал он. Продуктивность подобных встреч в свою очередь подчеркнул и заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армении Ваче Тертерян.

От Псковской области присутствовали представители регионального комитета по туризму и комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области. Специалисты представили информацию о туристской инфраструктуре, основных достопримечательностях и ежегодных мероприятиях, проходящих в регионе. Также была подчеркнута необходимость и перспективность развития туристического взаимодействия между регионами и двумя странами в целом.

«Подобные заседания планируется проводить на регулярной основе, чтобы отслеживать реализацию достигнутых ранее договоренностей и своевременно оказывать необходимую поддержку компаниям и регионам в решении вопросов по двусторонним проектам», — подытожил Дмитрий Вольвач.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 марта 2023

95 килограммов мёда передал пасечник из Невеля участникам СВО
14 марта 2023

Российско-белорусский форум студенческих СМИ пройдёт в ПсковГУ
14 марта 2023

Лекарства должны продаваться во всех ФАПах региона - Александр Котов
14 марта 2023

Туман и +8 градусов обещают псковичам 15 марта
14 марта 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ Весна идёт, весне дорогу!

14 марта 2023

Островские танцоры привезли награды с всероссийского конкурса

14 марта 2023

Вопрос ремонта Гусаковского переулка в Опочке рассмотрел Игорь Дитрих
14 марта 2023

Определен подрядчик для нанесения дорожной разметки в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...