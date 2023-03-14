Турпотенциал Псковской области презентовали на рабочей группе при Минэке

16:20, 14 марта 2023, ПАИ

Туристический потенциал Псковской области представлен в ходе первого заседания российско-армянской рабочей группы по поддержке межрегиональных проектов, организованной Минэкономразвития РФ. Встреча прошла в режиме ВКС. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Участие в ней приняли представители 12 российских и 10 армянских регионов, они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и рассмотрели ряд проектов.

Участие в заседании принял заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач. «Расширение географии экономического сотрудничества России и Армении — одна из задач, которая стоит на повестке дня. В этой связи считаю особенно важным наращивать контакты между регионами и использовать наши возможности на взаимовыгодной основе», — прокомментировал он. Продуктивность подобных встреч в свою очередь подчеркнул и заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армении Ваче Тертерян.

От Псковской области присутствовали представители регионального комитета по туризму и комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области. Специалисты представили информацию о туристской инфраструктуре, основных достопримечательностях и ежегодных мероприятиях, проходящих в регионе. Также была подчеркнута необходимость и перспективность развития туристического взаимодействия между регионами и двумя странами в целом.

«Подобные заседания планируется проводить на регулярной основе, чтобы отслеживать реализацию достигнутых ранее договоренностей и своевременно оказывать необходимую поддержку компаниям и регионам в решении вопросов по двусторонним проектам», — подытожил Дмитрий Вольвач.