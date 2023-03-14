Научно-практическая конференция пройдёт в библиотеке им. Курбатова

20:23, 14 марта 2023, ПАИ

В библиотеке имени Курбатова пройдёт XIX научно-практическая конференция «Власть. Население. Библиотека», сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства Псковской области.

Каждый год мероприятия цикла посвящаются актуальным проблемам развития Псковской области, информационной составляющей взаимодействия общества и властных структур. В этом году будут рассмотрены вопросы и перспективы внедрения единой системы обслуживания читателей в библиотеках региона. В обсуждении примут участие специалисты библиотечной сферы региона, представители муниципальной власти, работники культуры.

На конференции ожидается участие представителей управления цифрового развития и связи правительства Псковской области, комитета по культуре Псковской области, представителей фирм – разработчиков информационных библиотечных систем, специалистов крупных региональных библиотек.

Начало 16 марта в 11 часов в актовом зале (ул. Профсоюзная, д. 2, 1-й этаж).