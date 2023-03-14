Старшеклассники из Пыталова соревновались в интеллектуальных играх

20:56, 14 марта 2023, ПАИ

В Пыталовском районном доме культуры впервые прошла интеллектуальная игра «Эрудит». Об этом сообщает газета «Наша жизнь».

В ней приняли участие десятиклассники Пыталовской средней школы. Они были поделены на две команды по семь человек в каждой. Перед началом игры для соблюдения честности у участников забрали мобильные телефоны.

Первая команда, не мудрствуя лукаво, назвала себя «10 А», вторая стала именовать себя «Интеллектуалы».

Категории вопросов были следующие: музыка, кино, история и традиции. Команды поочерёдно выбирали более близкую им тему, и путём подбрасывания монеты решалось, какая из тем будет разыгрываться сейчас. Каждая тема включала в себя пять вопросов. Примечательно, что работники ДК интересно подошли к подаче тем.

Вначале каждой была показана тематическая сценка. В теме «Кино» зрители могли увидеть Чарли Чаплина, в «Музыке» — прослушать живую игру скрипки, в «Истории» — выслушать пожелания императрицы России Екатерины Великой, в теме «Традиции» — наблюдать русский народный танец. Это добавило определённой атмосферы игре. Вопросы были как довольно простыми, например год крещения Руси, так и довольно трудными, например вопрос о том, сколько лет было Моцарту в момент смерти. Ребята из команды «10 А» смогли справиться с этим вопросом, ответ был 35 лет.

В итоге команда «Интеллектуалы» заняла первое место, набрав 12 баллов, команда «10 А» набрала 11 баллов и оказалась второй. Победителям вручили подарочные сертификаты на любое мероприятие Дома культуры, вторая команда получила сладкий приз.