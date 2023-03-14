Мультикультурный фестиваль пройдёт в Пскове 18 марта

22:16, 14 марта 2023, ПАИ

В честь Дня воссоединения Крыма с Россией в Пскове состоится мультикультурный фестиваль. 18 марта в Детском парке пройдёт целый ряд мероприятий, основное время проведения праздника – с 12:00 до 17:00. Об этом сообщает глава региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Для жителей и гостей города будет организован концерт с творческими номерами молодёжи и студентов, кулинарные мастер-классы по приготовлению крымских чебуреков — их можно будет и приготовить, и попробовать.

Также все желающие смогут принять участие в создании арт-объекта «Алые паруса». Это куб высотой 2 метра, где на гранях будет нанесён эскиз рисунка по мотивам повести А. Грина «Алые паруса». Эскиз сейчас готовит художник Сергей Руднев — кстати, это он делал эскизы к муралам «Гдовская Ассоль».

Гости смогут раскрасить этот арт-объект красками, затем он будет торжественно передан Феодосийскому литературно-мемориальному музею А. С. Грина.

«До встречи в Детском парке!» — пишет губернатор Псковской области.