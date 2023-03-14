Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Мультикультурный фестиваль пройдёт в Пскове 18 марта

В честь Дня воссоединения Крыма с Россией в Пскове состоится мультикультурный фестиваль. 18 марта в Детском парке пройдёт целый ряд мероприятий, основное время проведения праздника – с 12:00 до 17:00. Об этом сообщает глава региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Для жителей и гостей города будет организован концерт с творческими номерами молодёжи и студентов, кулинарные мастер-классы по приготовлению крымских чебуреков — их можно будет и приготовить, и попробовать.

Также все желающие смогут принять участие в создании арт-объекта «Алые паруса». Это куб высотой 2 метра, где на гранях будет нанесён эскиз рисунка по мотивам повести А. Грина «Алые паруса». Эскиз сейчас готовит художник Сергей Руднев — кстати, это он делал эскизы к муралам «Гдовская Ассоль».

Гости смогут раскрасить этот арт-объект красками, затем он будет торжественно передан Феодосийскому литературно-мемориальному музею А. С. Грина.

«До встречи в Детском парке!» — пишет губернатор Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 марта 2023

Мультикультурный фестиваль пройдёт в Пскове 18 марта

14 марта 2023

Псковские врачи провели две высокотехнологичные нейрохирургические операции

14 марта 2023

Псковича осудят за избиение работника управляющей компании
14 марта 2023

Псковские спортсмены выступят на первенстве России по джиу-джитсу
14 марта 2023

Старшеклассники из Пыталова соревновались в интеллектуальных играх

14 марта 2023

Псковские наставники начали обучение для создания центров военно-патриотического воспитания
14 марта 2023

Великолучанин стал победителем всероссийского конкурса туристических проектов
14 марта 2023

Алла Сердцева: Сейчас как никогда важно патриотическое воспитание молодёжи

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...