Водителям назвали пять случаев, когда права подлежат обязательной замене

16:04, 13 сентября 2026, ПАИ

В столичном главке МВД назвали пять случаев, при которых водительское удостоверение становится недействительным и требует замены, сообщает РИА Новости.

Речь идёт о следующих основаниях: истёк срок действия водительского удостоверения, изменились указанные в документе персональные данные, водитель заявил об утрате или хищении прав, было выдано новое водительское удостоверение, документ из-за износа или повреждения стал непригодным для использования, а содержащиеся в нём сведения невозможно прочитать.

Во всех этих случаях прежнее удостоверение подлежит аннулированию, а водителю необходимо получить новый документ.

При этом с 1 марта 2027 года перечень оснований для признания водительских прав недействительными расширится. В частности, в него добавят отказ водителя пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование.