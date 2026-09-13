Водителям назвали пять случаев, когда права подлежат обязательной замене
В столичном главке МВД назвали пять случаев, при которых водительское удостоверение становится недействительным и требует замены, сообщает РИА Новости.
Речь идёт о следующих основаниях: истёк срок действия водительского удостоверения, изменились указанные в документе персональные данные, водитель заявил об утрате или хищении прав, было выдано новое водительское удостоверение, документ из-за износа или повреждения стал непригодным для использования, а содержащиеся в нём сведения невозможно прочитать.
Во всех этих случаях прежнее удостоверение подлежит аннулированию, а водителю необходимо получить новый документ.
При этом с 1 марта 2027 года перечень оснований для признания водительских прав недействительными расширится. В частности, в него добавят отказ водителя пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование.
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