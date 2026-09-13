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Общество

Книги для школьников передали в сельские библиотеки трёх районов Псковской области

К новому учебному году сельские библиотеки Усвятского, Красногородского и Пыталовского районов пополнили фонды книгами для внеклассного чтения, произведениями из школьной программы и познавательными изданиями. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Козловский в своём канале в мессенджере MAX.

Фото: ПАИ

Он отметил, что фонды сельских библиотек особенно нуждаются в постоянном обновлении. В этот раз поддержать их решили не только учреждения и организации, но и жители. Инициативу поддержали активисты «Единой России» и неравнодушные жители посёлка Дедовичи.

«Особенно важно, что книги, которые уже были прочитаны в одной семье, продолжают свою жизнь и становятся полезными другим детям», – подчеркнул Александр Козловский.

По его словам, такие инициативы помогают формировать добрую традицию делиться не только вещами, но и знаниями, впечатлениями и любовью к чтению. С каждой переданной книгой перед ребёнком открывается возможность познакомиться с новыми литературными героями, узнать что-то интересное и просто провести время за чтением.

«Это вклад не только в их фонды, но и в образование, развитие и будущее наших детей», – отметил Александр Козловский и поблагодарил всех, кто поддержал сельские библиотеки.

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