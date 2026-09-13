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Общество

Пенсии по старости в 2027 году повысят в два этапа

Страховые пенсии по старости в 2027 году будут индексироваться в два этапа – с 1 февраля и с 1 апреля. Об этом РИА Новости сообщил профессор Финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов.

Фото: ПАИ

«В 2027 году в России продолжит действовать двухэтапная схема индексации страховых пенсий: с 1 февраля и с 1 апреля», – сказал Сафонов.

С 1 февраля фиксированная часть страховой пенсии увеличится на 4 % и составит 9968,08 рубля. Одновременно стоимость одного пенсионного балла вырастет до 163,03 рубля. С 1 апреля в рамках второго этапа индексации стоимость пенсионного балла увеличится до 168,57 рубля.

Двухэтапный порядок индексации страховых пенсий закреплён федеральным законом «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

Здесь мы писали, кому и на сколько увеличат пенсионные выплаты в октябре 2026 года.

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Пенсии по старости в 2027 году повысят в два этапа

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