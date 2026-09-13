Кардиолог назвал давление, при котором диагностируют гипертонию

16:41, 13 сентября 2026, ПАИ

Гипертонию диагностируют при артериальном давлении 140/90 мм ртутного столба и выше, сообщил РИА Новости генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Чазова, главный внештатный кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов.

«Если говорить о гипертонии, то она диагностируется, когда цифры 140 на 90 миллиметров ртутного столба и выше», – отметил специалист.

При этом систолическое, то есть верхнее, давление в диапазоне от 120 до 140 мм ртутного столба считается допустимым, однако требует контроля и внимания, уточнил Бойцов.

Идеальным показателем давления кардиолог назвал 120/80 мм ртутного столба.

По словам Бойцова, метаболический сердечно-сосудистый синдром, на фоне которого чаще всего развивается гипертония, увеличивает риск серьёзных сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа.

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