Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

За угон автомобиля псковичу грозит лишение свободы

Ранее судимый житель Псковского района будет отбывать наказание в месте лишения свободы за угнанный автомобиль знакомого, сообщает пресс-служба прокуратуры Псковского района.

Работниками прокуратуры Псковского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 38-летнего любителя китайского автопрома, совершившего преступление, предусмотренное п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, в крупном размере).

В суде установлено, что злоумышленник в ноябре 2021 года, имея преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, приискал покупателя автомобиля марки «СУВ Т11 Вортекс Тинго», припаркованного на одном из участков местности в дер. Тямша Псковского района и принадлежащего его приятелю.

Далее любитель лёгкой наживы ввёл покупателя в заблуждение относительно законности совершаемых им действий и продал ему вышеуказанный автомобиль, тем самым тайно его похитив. Своими преступными действиями он причинил потерпевшему материальный ущерб в размере 290 200 рублей, который является крупным. В дальнейшем автомобиль был обнаружен и изъят сотрудниками полиции на одной из стоянок в Московской области.

С учётом позиции государственного обвинителя, обстоятельств совершения преступления, данных о личности, отягчающих и смягчающих наказание обстоятельств суд признал подсудимого виновным в совершении названного преступления и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год.

Наказание злоумышленник будет отбывать в колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 марта 2023

В Псковском районе мужчина зарезал свою жену
15 марта 2023

В псковском аэропорту расширят автопарк

14 марта 2023

Из канализационных люков в Печорах бьют фонтаны
14 марта 2023

Псковская область готова к сезонным природным явлениям
14 марта 2023

2760 книг удалось собрать Детскому фонду во время благотворительной акции

14 марта 2023

В ночь с 14 на 15 марта перекроют часть Ольгинского моста
14 марта 2023

Мультикультурный фестиваль пройдёт в Пскове 18 марта

14 марта 2023

Псковские врачи провели две высокотехнологичные нейрохирургические операции


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...