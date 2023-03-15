За угон автомобиля псковичу грозит лишение свободы

00:09, 15 марта 2023, ПАИ

Ранее судимый житель Псковского района будет отбывать наказание в месте лишения свободы за угнанный автомобиль знакомого, сообщает пресс-служба прокуратуры Псковского района.

Работниками прокуратуры Псковского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 38-летнего любителя китайского автопрома, совершившего преступление, предусмотренное п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, в крупном размере).

В суде установлено, что злоумышленник в ноябре 2021 года, имея преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, приискал покупателя автомобиля марки «СУВ Т11 Вортекс Тинго», припаркованного на одном из участков местности в дер. Тямша Псковского района и принадлежащего его приятелю.

Далее любитель лёгкой наживы ввёл покупателя в заблуждение относительно законности совершаемых им действий и продал ему вышеуказанный автомобиль, тем самым тайно его похитив. Своими преступными действиями он причинил потерпевшему материальный ущерб в размере 290 200 рублей, который является крупным. В дальнейшем автомобиль был обнаружен и изъят сотрудниками полиции на одной из стоянок в Московской области.

С учётом позиции государственного обвинителя, обстоятельств совершения преступления, данных о личности, отягчающих и смягчающих наказание обстоятельств суд признал подсудимого виновным в совершении названного преступления и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год.

Наказание злоумышленник будет отбывать в колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.