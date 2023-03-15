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Общество

Более 160 псковских семей потратили маткапитал на образование детей

163 семьи в Псковской бласти направили средства материнского капитала на общую сумму 6,7 млн рублей на образование детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении СФР.

Фото: Борис Елкин

«С каждым годом все больше семей проявляют интерес к использованию материнского капитала на обучение детей. Только за первый месяц 2023 года свыше 27 тыс. семей (20% всех обратившихся в Социальный фонд за распоряжением маткапиталом) приняли решение направить средства на эти цели. Семьям было выделено свыше 1 млрд рублей», - отметили в СФР.

На сегодняшний день Социальный фонд получает данные по распоряжению материнским капиталом от 106 учебных учреждений Псковской области. Благодаря соответсвующим соглашениям, родителям, которые хотят направить материнский капитал на обучение ребенка, достаточно подать в СФР только заявление о распоряжении маткапиталом. Информацию о договоре на обучение фонд запросит самостоятельно.

Заявление можно подать онлайн через личный кабинет на портале госуслуг или на сайте СФР, а также лично в любой клиентской службе фонда или в МФЦ.

«Теперь средствами можно оплатить услуги индивидуальных предпринимателей по обучению и присмотру за детьми. Родители также могут направить материнский капитал на обучение детей у частных преподавателей и на услуги по присмотру и уходу, которые оказывают агентства и няни, работающие как индивидуальные предприниматели. Раньше оплатить такие услуги можно было только в том случае, если они предоставлялись юридическими лицами», - подчеркнули в СФР.

Использовать сертификат на образовательные услуги физлиц можно при наличии у индивидуального предпринимателя соответствующего официального статуса и государственной лицензии на образовательную деятельность.

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