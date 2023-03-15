О поездках в зону СВО рассказал перевозчик гуманитарных грузов из Пскова

11:18, 15 марта 2023, ПАИ

Водитель фуры, доставляющий гуманитарный груз из Псковской области военнослужающим на передовой, Артём Богданов рассказал о поездках в зону специальной военной операции. В беседе с корреспондентом Псковского агентства информации он уточнил, что в ближайшее время отправится в путь во второй раз.

«В день могу пройти от 500 до 1000 км. В пути развлекаю себя то музыкой, то фильмами - еду один, без сменщика, - отметил Артём Богданов. - По России не страшно, а вот на Украину заходишь - есть некоторое напряжение, хотя там иду с сопровождением».

По словам дальнобойщика, в такие поездки он отправляется с особым чувством. «Внутри я всегда чувствую, что помогаю своим пацанам, они все ждут посылки от матерей, жен, детей. Сейчас вот друг передал своему брату посылку. Везу, как обычно, аккуратно, да и груз уложен хорошо, нет опасения, что что-то повредится», - рассказал Артём Богданов.

Руководитель Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области, депутат Псковской городской Думы Алеся Михачёва заметила, что на этот раз из региона отправляются сразу две 20-тонные машины.

«Отправляем гуманитарную помощь и множество адресных посылок. Много из того, что попросили мобилизованные и военнослужащие нашей дивизии», - добавила Алеся Михачёва.

Она напомнила, что в прошлом году удалось отправить из Ресурсного центра около 400 тонн. «В январе тоже уже успели отправить около 30 тонн, и вот сейчас еще 40 тонн», - сказала Михачёва.

Волонтёр Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Дарина Алексеева добавила, что в списке необычных посылок - гитара и телевизор. «Ребята попросили. Все посылки - это всё то, что люди собрали в районах, в том числе в школах, детских садах. Груз собирали около месяца», - рассказала она.