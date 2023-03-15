300 тысяч рублей лишился пскович после общения с мошенником

12:08, 15 марта 2023, ПАИ

Житель Пскова лишился более 300 тысяч рублей после разговора с мошенником, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

13 марта жителю Пскова позвонил неизвестный, который представился сотрудником банковской сферы. Под предлогом предотвращения попытки несанкционированного списания средств мошенник завладел деньгами псковича.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.