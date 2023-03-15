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Политика

Виктор Остренко председательствует на заседании парламентского комитета в Сыктывкаре

Успешные региональные практики и инициативы обсуждают депутаты Северо-Запада на площадке постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по культурной политике и туризму – заседание под председательством вице-спикера Виктора Остренко с участием представителей всех субъектов СЗФО проходит в Сыктывкаре на базе Государственного Совета Республики Коми. Псковскую область на встрече региональных законодателей также представляет заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Андрей Маковский. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Открывая заседание комитета, Виктор Остренко отметил, что практика проведения заседаний комитетов Ассоциации в разных субъектах Северо-Запада позволяет не только обсудить профильную повестку, но и ознакомиться с организацией работы учреждений на местах. «В каждом регионе мы стараемся посещать учреждения культуры и смотреть, как они меняются, исходя из требований нового времени», - подчеркнул псковский вице-спикер. Примером такого знакомства с технологиями и решениями стал осмотр обновлённой Национальной библиотеки Республики Коми – заседание парламентского комитета было организовано в одном из залов учреждения.

Гостей из регионов Северо-Запада приветствовали заместитель председателя Госсовета Валентина Жиделева и зампредседателя правительства республики Алексей Просужих. Представители органов власти субъекта поблагодарили депутатов за интерес к региону и выразили надежду, что встреча станет хорошей возможностью для обмена опытом.

В ходе заседания комитет обсудит изменения в федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», которые при предоставлении федеральных субсидий на ремонт объектов культурного наследия предусматривают приоритет для зданий, в которых располагаются региональные или муниципальные музеи.

На парламентское обсуждение вынесены вопросы о порядке передачи археологических находок в музейные фонды, о текущем содержании федеральных памятников истории и культуры, а также о расширении возможностей льготного кредитования инвесторов, реализующих проекты по восстановлению и приспособлению под гостиницы объектов культурного наследия. Кроме того, депутаты обсудят предложение законодательно разрешить работать экскурсоводами студентам вузов, успешно окончившим второй курс профильной специальности.

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