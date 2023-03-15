Механизм привлечения в регионы федеральных средств предложили депутаты СЗФО

12:10, 15 марта 2023, ПАИ

Дополнительные критерии приоритетности включения объектов культурного наследия в госпрограммы поддержки предложили члены постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму на заседании в Сыктывкаре под председательством вице-спикера Псковского областного Собрания депутатов Виктора Остренко. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Законодательная инициатива предусматривает введение двух новых критериев, на основании которых будет определяться историческая и культурная значимость памятников. Первый такой критерий предполагает наличие в здании – объекте культурного наследия государственного или муниципального музея, второй учитывает его расположение в границах исторического поселения. Предлагаемый подход позволит установить приоритет мероприятий по сохранению, использованию и охране памятников архитектуры.

«Начиная с 2022 года в рамках госпрограммы «Развитие культуры» регионам предоставляются федеральные субсидии на реконструкцию и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев. Если музей находится в историческом здании, то стоимость разработки проектной документации значительно увеличивается и требует внушительных финансовых трат из бюджетов субъектов. Новый критерий увеличит возможности привлечения федеральных средств в регионы», - считает разработчик инициативы, депутат Архангельского областного Собрания Ольга Виткова.

«Для муниципалитета любого субъекта реставрационные работы являются непосильной задачей, - согласился с докладчиком Виктор Остренко. – При этом в Псковской области большинство музеев находится как раз в зданиях объектов культурного наследия. Инициатива наших коллег из Архангельска – попытка обратить внимание профильного министерства и на саму проблему, и на необходимость совместного поиска механизмов государственной поддержки. В конечном итоге предложенный подход может стать основой для развития муниципалитетов».

Проект закона «О внесении изменения в статью 12 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» будет рассмотрен на ближайшей конференции ПАСЗР.