Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Механизм привлечения в регионы федеральных средств предложили депутаты СЗФО

Дополнительные критерии приоритетности включения объектов культурного наследия в госпрограммы поддержки предложили члены постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму на заседании в Сыктывкаре под председательством вице-спикера Псковского областного Собрания депутатов Виктора Остренко. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Законодательная инициатива предусматривает введение двух новых критериев, на основании которых будет определяться историческая и культурная значимость памятников. Первый такой критерий предполагает наличие в здании – объекте культурного наследия государственного или муниципального музея, второй учитывает его расположение в границах исторического поселения. Предлагаемый подход позволит установить приоритет мероприятий по сохранению, использованию и охране памятников архитектуры.

«Начиная с 2022 года в рамках госпрограммы «Развитие культуры» регионам предоставляются федеральные субсидии на реконструкцию и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев. Если музей находится в историческом здании, то стоимость разработки проектной документации значительно увеличивается и требует внушительных финансовых трат из бюджетов субъектов. Новый критерий увеличит возможности привлечения федеральных средств в регионы», - считает разработчик инициативы, депутат Архангельского областного Собрания Ольга Виткова.

«Для муниципалитета любого субъекта реставрационные работы являются непосильной задачей, - согласился с докладчиком Виктор Остренко. – При этом в Псковской области большинство музеев находится как раз в зданиях объектов культурного наследия. Инициатива наших коллег из Архангельска – попытка обратить внимание профильного министерства и на саму проблему, и на необходимость совместного поиска механизмов государственной поддержки. В конечном итоге предложенный подход может стать основой для развития муниципалитетов».

Проект закона «О внесении изменения в статью 12 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» будет рассмотрен на ближайшей конференции ПАСЗР.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 марта 2023

Механизм привлечения в регионы федеральных средств предложили депутаты СЗФО
15 марта 2023

Виктор Остренко председательствует на заседании парламентского комитета в Сыктывкаре
14 марта 2023

Александр Котов: Новоржевскому району на пользу досрочные выборы
14 марта 2023

Границы районов в Псковской области останутся прежними - Александр Котов
14 марта 2023

Александр Котов станет гостем программы «Оглавление» на радио «Серебряный дождь»
10 марта 2023

В ближайшие годы нас ждут интересные выборы - Андрей Маковский

09 марта 2023

Голосование на выборах губернатора Псковской области планируют сделать многодневным
09 марта 2023

Игорь Сопов – о выборах главы Пустошкинского района: Надеемся на высокую явку

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...