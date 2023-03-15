Уточнить порядок передачи археологических находок в музеи предлагают депутаты

12:48, 15 марта 2023, ПАИ

На порядок работы с археологическими находками обратили внимание депутаты комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по культурной политике и туризму. Заседание проходит 15 марта в Сыктывкаре под председательством вице-спикера Псковского областного Собрания депутатов Виктора Остренко – парламент курирует работу этого направления в ПАСЗР. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Обсуждение вопроса о передаче в музейный фонд археологических предметов, найденных в результате проведения различных видов земляных работ, инициировали законодатели из Архангельской области. Причиной внимания к ситуации со стороны депутатов стала возросшая нагрузка на музеи, которые вынуждены заниматься оценкой всех представляемых им археологических предметов – согласно федеральному законодательству все обладающие историко-культурной ценностью находки археологи обязаны сдать в музеи в течение трёх лет после окончания раскопок.

«В силу увеличения в последние годы количества земляных работ, связанных с проведением проектных работ, возросло количество археологических раскопок, а вместе с ними – археологических предметов. При этом само понятие предмета, обладающего историко-культурной ценностью, в законодательстве отсутствует. Также не конкретизирован порядок передачи археологических находок в музеи», - указала на несовершенство правового регулирования депутат Архангельского областного Собрания Ольга Виткова.

«Любая археологическая экспедиция – это всегда находки, это целый алгоритм работы с возможными объектами не только научных исследований, но и музейного показа. Объём материала, который попадает в руки археологов для изучения, огромен, сохранить его и представить в музеях никогда не получится. В такой работе очень важна систематизация работы с фондами. Уверен, и псковские музейщики скажут спасибо в случае поддержки инициативы архангелогородцев», - прокомментировал предложение Виктор Остренко.

Региональные законодатели посчитали, что на федеральном уровне необходимо дать понятийную характеристику предметам, обладающим историко-культурной ценностью. Кроме того, должен быть уточнён порядок передачи археологических находок в музейный фонд. Депутаты предлагают предусмотреть комиссионную процедуру отбора ценных находок для музейного экспонирования и хранения в фондах, определив при этом места нахождения предметов, не имеющих ценности.

Предложения по совершенствованию федерального законодательства сформулированы в обращении на имя министра культуры РФ Ольги Любимовой, теперь его рассмотрит конференция ПАСЗР. В случае общей поддержки заксобраний Северо-Запада документ направят федеральному министру.