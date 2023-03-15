В Псковской области продлили выплаты для работающих на селе медиков

15:24, 15 марта 2023, ПАИ

Постановление правительства региона о продлении выплат медицинским работникам в сельской местности до 31 декабря 2023 года подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Ранее он был заключен с января по 31 декабря прошлого года, сообщается на сайте нормативно-правовых актов Псковской области.

Единовременная денежная выплата предоставляется врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, которые работают в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа либо городах с населением до 50 тысяч человек.

Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.