Михаил Ведерников вручил футболки «Za МИР» опочецким волонтерам

16:47, 15 марта 2023, ПАИ

Центр добровольчества Опочецкого района посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего визита в муниципалитет, передает корреспондент ПАИ.

Он пообщался с руководителем организации Светланой Григорьевой и волонтерами. В конце встречи глава региона вручил добровольцам футболки с надписью «Za МИР».

В настоящее время в районном Центре добровольчества собирают гуманитарную помощь участникам спецоперации, волонтеры изготавливают свечи долгого горения и принимают письма, которые отправят бойцам на передовую.