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Общество

Михаил Ведерников вручил футболки «Za МИР» опочецким волонтерам

Центр добровольчества Опочецкого района посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего визита в муниципалитет, передает корреспондент ПАИ.

Фото: корреспондент ПАИ

Он пообщался с руководителем организации Светланой Григорьевой и волонтерами. В конце встречи глава региона вручил добровольцам футболки с надписью «Za МИР».

В настоящее время в районном Центре добровольчества собирают гуманитарную помощь участникам спецоперации, волонтеры изготавливают свечи долгого горения и принимают письма, которые отправят бойцам на передовую.

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