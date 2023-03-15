Михаил Ведерников вручил футболки «Za МИР» опочецким волонтерам
Центр добровольчества Опочецкого района посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего визита в муниципалитет, передает корреспондент ПАИ.
Он пообщался с руководителем организации Светланой Григорьевой и волонтерами. В конце встречи глава региона вручил добровольцам футболки с надписью «Za МИР».
В настоящее время в районном Центре добровольчества собирают гуманитарную помощь участникам спецоперации, волонтеры изготавливают свечи долгого горения и принимают письма, которые отправят бойцам на передовую.
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