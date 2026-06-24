Александр Антонов прошёл обучение по программе «Школа главного врача – регион»

21:52, 24 июня 2026, ПАИ

Исполняющий обязанности главного врача Псковской областной клинической инфекционной больницы Александр Антонов прошёл обучение по программе «Школа главного врача – регион», сообщили ПАИ в пресс-службе медучреждения.

По поручению министра здравоохранения Российской Федерации с 2025 года реализуется программа повышения квалификации «Школа главного врача – регион». Она создана для главных врачей, их заместителей и кадрового резерва на позиции руководителей медицинской организации. Главная цель – повышение управленческого и профессионального потенциала должностных лиц.

«Реализация программы в регионе осуществлялась на базе Всероссийского учебно-научно-методического центра по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию Минздрава России с участием Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России. В 2026 году стажировку прошло несколько руководителей медучреждений Псковской области, в том числе исполняющий обязанности главного врача инфекционной больницы Александр Антонов», – рассказали специалисты.

Учебная программа включала выездные занятия в ведущих медицинских организациях Москвы и Московской области. Столичные коллеги не только делились опытом управления и стратегического планирования, но и проводили экскурсии с демонстрацией современного оборудования.