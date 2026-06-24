Турнир по мини-футболу на кубок Героя России иерея Антония Савченко пройдёт в Пскове
Турнир по мини-футболу на кубок Героя России иерея Антония Савченко пройдёт на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 28 июня, сообщили ПАИ организаторы.
Отец Антоний увлекался футболом, любил этот вид спорта и регулярно играл в него с другими священниками, в том числе и на различных соревнованиях. Поэтому по благословению митрополита Псковского и Порховского Матфея ежегодный турнир будет носить его имя.
В турнире примет участие восемь команд, в том числе сборная Псковской епархии.
Псковичей пригласили посетить это масштабное спортивное мероприятие. Начало церемонии открытия в 15:00.
Напомним, 12 мая отец Антоний погиб при исполнении пастырских обязанностей в зоне специальной военной операции в результате удара РСЗО HIMARS. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил удостоить иерея Антония Савченко ордена Святого благоверного князя Димитрия Донского I степени (посмертно).
Священник похоронен 18 мая 2025 года в посёлке Выбуты Псковского района. Указом президента РФ от 30 мая 2025 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, Антонию Савченко присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Медаль «Золотая Звезда» была передана семье героя 18 июля 2025 года губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.
Филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области развивает направление практической стрельбы