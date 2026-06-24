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Турнир по мини-футболу на кубок Героя России иерея Антония Савченко пройдёт в Пскове

Турнир по мини-футболу на кубок Героя России иерея Антония Савченко пройдёт на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 28 июня, сообщили ПАИ организаторы.

Афиша представлена в группе «Троицкий собор Псковского Кремля» в соцсети «ВКонтакте»

Отец Антоний увлекался футболом, любил этот вид спорта и регулярно играл в него с другими священниками, в том числе и на различных соревнованиях. Поэтому по благословению митрополита Псковского и Порховского Матфея ежегодный турнир будет носить его имя.

В турнире примет участие восемь команд, в том числе сборная Псковской епархии.

Псковичей пригласили посетить это масштабное спортивное мероприятие. Начало церемонии открытия в 15:00.

Напомним, 12 мая отец Антоний погиб при исполнении пастырских обязанностей в зоне специальной военной операции в результате удара РСЗО HIMARS. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил удостоить иерея Антония Савченко ордена Святого благоверного князя Димитрия Донского I степени (посмертно).

Священник похоронен 18 мая 2025 года в посёлке Выбуты Псковского района. Указом президента РФ от 30 мая 2025 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, Антонию Савченко присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Медаль «Золотая Звезда» была передана семье героя 18 июля 2025 года губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

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