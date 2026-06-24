Акцию «Время независимых» провели полицейские на железнодорожном вокзале Пскова

23:27, 24 июня 2026, ПАИ

Акцию «Время независимых» провели полицейские на железнодорожном вокзале Пскова. Мероприятие было организовано в рамках оперативно-профилактической операции «Курорт-2026», сообщили ПАИ организаторы.

В мероприятии приняли участие инспектор по делам несовершеннолетних Псковского линейного отдела МВД России на транспорте, старший оперуполномоченный ОКОН и представитель молодёжной организации «Движение первых».

В рамках акции сотрудники полиции раздали информационные памятки, провели беседы о вреде наркотиков, психотропных и алкогольных веществ и напомнили о юридической ответственности за связанные с ними правонарушения и преступления.

Акция приурочена к Международному дню борьбы с наркоманией, алкоголизмом и незаконным оборотом психоактивных веществ. Её цель – повысить осведомлённость граждан и подростков о вреде этих веществ и о последствиях правонарушений в этой сфере.

«Такие мероприятия помогают формировать у молодёжи культуру безопасного поведения и способствуют сохранению жизни и здоровья», – добавили в полиции.