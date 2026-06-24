Поучаствовать в смене православного лагеря приглашают псковскую молодёжь

22:49, 24 июня 2026, ПАИ

Молодёжный центр «Трилучье» объявил о старте регистрации в Успенскую смену православного лагеря: она пройдёт с 23 по 30 августа на территории паломнического центра в Печорах, сообщили ПАИ организаторы.

К участию приглашается молодёжь в возрасте от 18 до 35 лет. В этом году лагерь сможет принять не более 100 человек – организаторы призывают не откладывать регистрацию.

В программе – лекции и встречи со спикерами, богослужения и молитвы, мастер‑классы, экскурсии и мероприятия для командообразования, активный отдых и развлекательные события. Участники смогут не только получить новые знания и опыт, но и обрести единомышленников.

Ранее сообщалось, что молодёжный центр «Трилучье» и Псковский городской молодёжный центр подписали соглашение о сотрудничестве.