Елена Припутенко стала гостьей эфира «Серебряного дождя». Главное
Руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко стала гостьей программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).
Главное из эфира:
- при покупке ягод, фруктов, овощей, зелени предпочтение следует отдавать местным продуктам. «Мы выросли в этом месте, и местные сезонные фрукты, овощи, зелень более предпочтительны для нашего организма»;
- при покупке сезонной продукции не в супермаркетах следует обращать внимание на то, в каких условиях ведётся торговля. Приобретая ягоды, например клубнику, малину, чернику, в первую очередь нужно смотреть на свежесть продукта: если ягоды тусклые, со впадинами, имеют запах брожения, лучше их не покупать. Если не собираетесь делать заготовки, то много ягод покупать не следует, поскольку они быстро портятся. Хранить же их следует в холодильнике;
- мыть ягоды, зелень, фрукты, овощи рекомендуется под проточной водой, можно потом окатить их кипячёной водой. Никакую бытовую химию использовать не следует;
- всё, что выросло на собственном огороде, тоже перед употреблением следует вымыть. В почве содержаться микроорганизмы, которые могут попасть на ягоды, зелень, овощи, плоды и, если их не смыть, могут вызвать отравление или острую кишечную инфекцию;
- плановые проверки арбузов и дынь в Псковской области запланированы на июль-август. В прошлом году к бахчевым российского производства у Роспотребнадзора нареканий не было, а вот в импортных выявляли превышение нитратов;
- в Псковской области официально зарегистрировано 26 мест для купания, в том числе десять на территории загородных детских оздоровительных лагерей. На сегодняшний день положительное санитарно-эпидемиологическое заключение получили только 11 пляжей, большая часть которых находится в детских оздоровительных лагерях. Из муниципальных пляжей положительное заключение имеют два – на Гороховом озере в Островском районе и на реке Великой в Пскове;
- качество воды может меняться в течение всего летнего сезона, на него влияют дожди, засуха, высокие температуры и другие факторы;
- вода в официальных местах отдыха раз в месяц проверяется на санитарно-химические и паразитологические показатели, каждые десять дней проводится микробиологический анализ;
- воду из родников пить можно, но только в кипячёном виде. Качество воды в родниках также зависит от природных факторов. Родников много, проверки воды в них не проводятся, но Роспотребнадзор отслеживает качество воды в общественных колодцах, которых в регионе около 200. В прошлом году было проведено порядка 100 исследований, в 19 % случаев были получены неудовлетворительные результаты;
- купаться в фонтанах не стоит. Вода в сухом фонтане на Четырёх углах в Пскове проходит несколько степеней очистки, там используются реагенты для дезинфекции, ультрафиолет, регулярно проходит замена воды, тем не менее она может быть загрязнена. «Фонтан ночью не работает, тут могут и собачки, и птички свои дела сделать, в результате возможно загрязнение воды. Поэтому для купания, тем более для питьевых целей, конечно, фонтан использовать нельзя. Что такое фонтан? Это эстетика, это увлажнение воздуха, это благоустройство города. Им можно любоваться, наслаждаться, смотреть»;
- ОРВИ в Псковской области регистрируется круглогодично, но зимой это 4–6 тысяч случаев заболевания в неделю, сейчас – до полутора тысяч. В частности, на прошедшей неделе было выявлено 1 295 заболевших ОРВИ, при этом наблюдается некоторой рост. «Сразу хочу сказать: гриппа нет, его сезон прошёл»;
- первый укус клеща в Псковской области в том году был зафиксирован 15 марта. На данный момент число обратившихся по поводу присасывания клещей достигло 1 112. Среди пострадавших 303 ребёнка;
- в этом году наблюдается некоторое снижение количества укушенных. Если брать средние многолетние данные за период с 2014 по 2025 год, то число пострадавших снизилось на 40–50 %, среди детей – на 24 %. Есть снижение и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;
- «Наши жители стали лучше использовать методы личной профилактики: используют репелленты, сами проводят взаимоосмотры после посещения лесов». Плюс на популяции клещей сказываются акарицидные обработки, которые ежегодно проводятся в местах массового скопления людей;
- в этом году зарегистрирован один случай боррелиоза, заболевший – ребёнок;
- при исследовании клещей вирус энцефалита пока выявлен не был, носителями боррелиоза оказались 27 % особей;
- сезон активности клещей в последние годы в Псковской области завершался только в ноябре в связи с тёплой погодой;
- Роспотребнадзор провёл бесплатное тестирование жителей Пскова и Великих Лук на антитела к кори, краснухе, паротиту, дифтерии, коклюшу и вирусным гепатитам А, В, С, Е. Это исследование, в котором приняло участие порядка 1 500 человек, позволит выявить уровень коллективного иммунитета к ряду заболеваний и дальше принимать решения о профилактических мерах. «Хочу поблагодарить всех тех, кто участвовал в этой программе, в этом тестировании».
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