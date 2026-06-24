Филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области развивает направление практической стрельбы

23:16, 24 июня 2026, ПАИ

Соглашение о сотрудничестве подписали руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева и председатель Федерации практической стрельбы Псковской области Валерий Емцев.

«Сегодня мы сделали шаг навстречу развитию такого направления, как практическая стрельба, среди участников специальной военной операции. Подписи под соглашением о сотрудничестве мы поставили с председателем Федерации практической стрельбы Псковской области Валерием Емцевым. В документе зашиты основные принципы взаимодействия в части привлечения ветеранов СВО к занятиям и организации тренировок. Сотрудничество мы строим на уже сформировавшемся крепком фундаменте», – написала Надежда Васильева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области ранее стал площадкой для проведения тренировок в преддверии международных соревнований «Время Героев». Для ветеранов СВО была выделена отдельная категория «Стальной характер». Организаторы предусмотрели специальные правила, учитывая особенности здоровья участников.

«Не передать словами то воодушевление, которое испытали бойцы во время тренировок, на соревнованиях и на церемонии награждения. Все они показали достойные результаты вне зависимости от занятого места», – отметила руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества».

Одно из помещений филиала теперь на постоянной основе стало тиром, где тренировки проходят с использованием пневматического оружия.

Надежда Васильева поблагодарила Валерия Емцева за огромный вклад в вовлечение ветеранов СВО в занятия практической стрельбой и отметила, что филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области заключил больше сотни соглашений о сотрудничестве за три года работы с органами государственной власти, министерствами, ведомствами, различными общественными организациями.