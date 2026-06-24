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Общество

Выставка «Свет и тени Бунина» откроется в Пскове

Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова приглашает псковичей на открытие выставки «Свет и тени Бунина», которое пройдёт 26 июня в рамках одноимённого фестиваля, посвящённого VII Бунинским чтениям. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Иллюстрация предоставлена пресс-службой Псковской областной библиотеки имени В. Я. Курбатова

В основе экспозиции иллюстрации к произведениям русского классика, писателя, поэта, переводчика, первого в России лауреата Нобелевской премии по литературе Ивана Бунина. На выставке представлены работы участников творческой лаборатории «Свет и тени Бунина» и иллюстрации к произведениям писателя, созданные известными художниками.

Добавим, открытие выставки завершится мастер-классом псковской художницы Ольги Руденко по графическому иллюстрированию.

Открытие выставки в 16:30. С экспозицией можно ознакомиться в Семейном книжном салоне на Профсоюзной (1-й этаж, 105-й кабинет) по графику работы библиотеки.

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