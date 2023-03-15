Великолукский кинолог и её собака Рокси выиграли кубок УФСИН

17:27, 15 марта 2023, ПАИ

Ежегодные соревнования кинологов со специальными собаками по поиску наркотических и психотропных веществ прошли в этом году на базе исправительной колонии №2 в деревне Крюки Островского района. В мероприятии приняли участие специалисты-кинологи исправительных учреждений и следственных изоляторов УФСИН, а также приглашенные гости – представители кинологического отдела Псковской таможни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону.

Программа мероприятия состояла из 6 испытаний. Участникам необходимо было проявить мастерство в поиске и обнаружении наркотических и психотропных веществ в отдельно стоящем автомобиле, в багаже, на местности, в ряде транспортных средств, в помещении и одежде людей. За работой участников следило жюри.

«Волнение и капризы погоды никак не сказались на результатах выступлений соревнующихся. С поставленными задачами кинологи и их четвероногие напарники справились успешно», - отметили в ведомстве.

По итогам состязаний обладателем переходящего кубка победителя стала начальник кинологического отделения СИЗО-2 областного УФСИН Анжелика Алексеева и ее служебная собака Рокси. Второе и третье призовые места разделили между собой сотрудники таможни: Владимир Дунаев со служебной собакой Елисей Буза и Андрей Ефимов с собакой по кличке Айрон.

Грамоты победителям вручил заместитель начальника пенитенциарного ведомства Денис Красносельский. Также представителей Псковской таможни отметили благодарственным письмом от имени начальника УФСИН России по Псковской области за укрепление профессиональных связей и межведомственное взаимодействие.

«Очень приятно, что соревнования прошли в таком составе. Спасибо коллегам из таможенной службы за отклик и участие. Это важно, так как такой формат мероприятий позволяет не только налаживать и развивать сотрудничество, но и делиться опытом и наработками, оттачивать навыки», - отметил начальник кинологической службы областного УФСИН Сергей Чечетов.