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Откуда появились лебеди на Городищенском озере, рассказали в Изборском музее

Лебеди на Городищенском озере. 17 февраля 1984 года. Автор: Г. Егоров

Изборские лебеди, уже почти 40 лет живущие на Городищенском озере, прилетели туда с территории местного асфальтобетонного завода, построенного в 1975 году. Об этом ПАИ рассказали в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

«Ранее мы уже рассказывали, что лебеди в Изборске появились немногим менее 40 лет назад, в 1984 году. Но не рассказывали, как именно это произошло. Восстановить недостающую часть истории помог краевед Николай Дроздов. Он поведал, что осенью 1984 года, после ночи, когда в регионе бушевал сильный штормовой ветер, на карьере у завода появились лебеди», - уточнили в музее.

Птицы жили там до поздней осени. Водоём уже начал затягиваться льдом, рабочие ждали, что с наступлением холодов птицы улетят, однако этого так и не произошло. Изборяне, привыкшие за это время к птицам, решили спасти их и отвезти к Городищенскому озеру, вода в котором не замерзала круглый год. Однако птицы, словно поняв задумку людей, прямо у них на глазах взмыли в воздух и улетели в сторону Изборско-Мальской долины. В тот же вечер местный охотник и рыболов М. В. Спегальский направился к Словенским ключам, где обнаружил уже знакомую ему лебединую пару.

Полная версия рассказа, который Николай Дроздов предоставил музею-заповеднику, есть здесь

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