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Псковские джитсеры завоевали медали на первенстве России

Псковские спортсмены из академии джиу-джитсу Dragon's Den Pskov завоевали медали на первенстве России в Барнауле. Об этом сообщается в группе академии в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Академия джиу-джитсу Dragon's Den Pskov» в соцсети «ВКонтакте»

По результатам соревнований серебряной призёркой в весовой категории до 48 кг стала Варвара Родихина. Она отобралась в сборную страны по джиу-джитсу.

Бронзу завоевала Софья Бурундукова, она уступила Варваре в полуфинале. 

Александр Хрусталёв и Андрей Широков заняли четвертое и шестое место соответственно. 

Тренируются спортсмены под руководством Федора Шумейко, Антона Ребезова и Василия Васильева.

Следующие соревнования за первенство мира пройдут в Казахстане.

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