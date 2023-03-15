Псковские джитсеры завоевали медали на первенстве России
Псковские спортсмены из академии джиу-джитсу Dragon's Den Pskov завоевали медали на первенстве России в Барнауле. Об этом сообщается в группе академии в соцсети «ВКонтакте».
По результатам соревнований серебряной призёркой в весовой категории до 48 кг стала Варвара Родихина. Она отобралась в сборную страны по джиу-джитсу.
Бронзу завоевала Софья Бурундукова, она уступила Варваре в полуфинале.
Александр Хрусталёв и Андрей Широков заняли четвертое и шестое место соответственно.
Тренируются спортсмены под руководством Федора Шумейко, Антона Ребезова и Василия Васильева.
Следующие соревнования за первенство мира пройдут в Казахстане.
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