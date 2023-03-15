Псковские джитсеры завоевали медали на первенстве России

17:24, 15 марта 2023, ПАИ

Псковские спортсмены из академии джиу-джитсу Dragon's Den Pskov завоевали медали на первенстве России в Барнауле. Об этом сообщается в группе академии в соцсети «ВКонтакте».

По результатам соревнований серебряной призёркой в весовой категории до 48 кг стала Варвара Родихина. Она отобралась в сборную страны по джиу-джитсу.

Бронзу завоевала Софья Бурундукова, она уступила Варваре в полуфинале.

Александр Хрусталёв и Андрей Широков заняли четвертое и шестое место соответственно.

Тренируются спортсмены под руководством Федора Шумейко, Антона Ребезова и Василия Васильева.

Следующие соревнования за первенство мира пройдут в Казахстане.