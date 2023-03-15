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Общество

В Переслегинской гимназии открылось «Движение первых»

Фото газеты «Наш путь»

В Переслегинской гимназии состоялась торжественная церемония открытия первичного отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение первых». Об этом сообщает газета Великолукского района «Наш путь».

Переслегинская гимназия на данный момент первое учебное учреждение на территории Великолукского района, ученики которого могут пополнить ряды «Движения первых». На сегодняшний день в нём состоят трое ребят, но со временем их количество, конечно, будет увеличиваться.

«В ряды РДДМ принимаются лучшие из лучших — отличники, школьные активисты, спортсмены», — отметила куратор движения в гимназии Марина Ильина.

Фото газеты «Наш путь»

Так, в ходе торжественной церемонии открытия значки «Движения первых» были вручены двум сёстрам — Светлане и Юле Царёвым. Это событие стало очень волнительным для девочек, и, как отметили сами школьницы, они постараются приложить все усилия, чтобы с честью соответствовать высоким стандартам организации.

В свой черёд директор гимназии Светлана Казакова отметила, что быть первым образовательным учреждением, на базе которого создано отделение РДДМ, — это большая ответственность и в то же время колоссальная честь. «Кто-то всегда должен быть первым!» — резюмировала она.

Фото газеты «Наш путь»

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