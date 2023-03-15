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Общество

Выставка православных книг проходит в Пыталово

Фото газеты «Наша жизнь»

В Пыталовской районной библиотеке с 13 по 17 марта проходит книжная выставка «Живое слово мудрости духовной», посвящённая Дню православной книги. Об этом сообщает газета «Наша жизнь».

14 марта в России празднуется День православной книги. Приобщение к духовным основам и укрепление нравственности ставились во главу угла при рассмотрении вопроса о развитии влияния христианской проповеди через книгу на заседании Священного синода Русской православной церкви, проходившего 25 декабря 2009 года. В результате было решено учредить День православной книги.

Отметим, что на выставке представлена книга «Несвятые святые», которая вышла в России в 2011 году. Она выдержала множество переизданий и была переведена на несколько европейских языков.
Судьба этой книги стала уникальной. Её читали не только воцерковленные православные, но и те, кто по тем или иным причинам от церкви был далёк. Мужчины, женщины, пожилые люди, молодые — «Несвятых святых» читали все, и все открывали в ней для себя что-то новое.

Книгу «Несвятые святые» написал митрополит Тихон (Шевкунов). На тот момент он был настоятелем московского Сретенского монастыря. «Несвятые святые» — это сборник рассказов о людях, которых митрополит Тихон так или иначе встречал в своей жизни. Большинство героев книги — монахи Псково-Печерского монастыря. Конечно же, он пишет об архимандрите Иоанне (Крестьянкине) — одном из самых почитаемых старцев обители. Уникальное живое свидетельство! Отдельные главы — о настоятелях Псково-Печерского монстыря в советское время.

«Несвятые святые» — книга о простых людях. Кто-то грешит. Кто-то преступает каноны. Кто-то не причащался всю жизнь. Кто-то был плохим человеком, пока круто не изменил свою жизнь. Кто-то полон иллюзий, а кто-то — странностей. Кто-то почитал каждое слово священника, а кто-то не хотел слушать своего духовника. Кто-то ходит в храм каждую неделю, а кто-то за всю сознательную жизнь не был ни разу. И все они — на страницах этой книги.

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