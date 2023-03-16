Псковичка приняла участие в программе «Жить здорово» на Первом канале

23:51, 15 марта 2023, ПАИ

Псковичка Светлана Шумейко, имеющая титул Mrs GrandMa Planet 2020, приняла участие в программе «Жить здорово». Об этом сообщает группа «МИСС ПСКОВ конкурса МИСС РОССИЯ».

Темой программы стала «Красота внешняя и внутренняя. Настроение». Во время своего выступления Светлана рассказала о титуле «Миссис бабушка Вселенная», о своей профессии, семье и увлечениях. В студию женщина вышла под песню «Ах, какая женщина».

«Сразу после эфира интернет взорвался, получаю много сообщений, откликов и приветов. Приятно то, что меня знают и любят! Будем продолжать радовать и удивлять», — отмечает героиня выпуска.

Отметим, что Светлана принимает участие в суперсезоне «Мисс/Миссис 23», который состоится уже в это воскресенье в особняке Лавриновского.