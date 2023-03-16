Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичка приняла участие в программе «Жить здорово» на Первом канале

Стоп-кадр программы «Жить здорово»

Псковичка Светлана Шумейко, имеющая титул Mrs GrandMa Planet 2020, приняла участие в программе «Жить здорово». Об этом сообщает группа «МИСС ПСКОВ конкурса МИСС РОССИЯ».

Темой программы стала «Красота внешняя и внутренняя. Настроение». Во время своего выступления Светлана рассказала о титуле «Миссис бабушка Вселенная», о своей профессии, семье и увлечениях. В студию женщина вышла под песню «Ах, какая женщина».

«Сразу после эфира интернет взорвался, получаю много сообщений, откликов и приветов. Приятно то, что меня знают и любят! Будем продолжать радовать и удивлять», — отмечает героиня выпуска.

Отметим, что Светлана принимает участие в суперсезоне «Мисс/Миссис 23», который состоится уже в это воскресенье в особняке Лавриновского.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 марта 2023

Себежские туристы отправились на соревнования по спортивному туризму

16 марта 2023

«Страна Героев» собирает заявки подростков на участие в лагерях

15 марта 2023

Псковичка приняла участие в программе «Жить здорово» на Первом канале
15 марта 2023

Псковичи — о картинах Виктора Серенко: От картин исходит солнце
15 марта 2023

ФОТОФАКТ Удачная рыбалка на Чудском озере
15 марта 2023

В Острове активисты встретили бойцов СВО
15 марта 2023

Учащиеся Себежской детской школы искусств выступили в СУВУ
15 марта 2023

Украшавшие главки Большой звонницы элементы отреставрируют


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...