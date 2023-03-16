Пандус оборудуют у офиса врача общей практики на Коммунальной в Пскове

10:15, 16 марта 2023, ПАИ

Инициативная группа инвалидов-колясочников обратилась с просьбой к главному врачу Псковской городской поликлиники Галине Неваленной установить пандус или подъемник у офиса врача общей практики на улице Коммунальной, 81. Встреча группы с главврачом прошла 15 марта. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

На встрече присутствовала депутат Псковской городской Думы, председатель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Марина Борисенкова.

Данный офис находится в крупном жилом районе Пскова и обслуживает большое количество населения, в том числе маломобильных граждан, для которых должна быть создана безбарьерная среда.

«Инвалиды смогли конструктивно обсудить проблему. Сразу было предложено несколько вариантов решения проблемы, теперь нужно заказать и проработать проект в городской поликлинике, комитете по здравоохранению и администрации Пскова», - отмечается в сообщении.