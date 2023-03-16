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Общество

Виновный в ДТП житель Порхова оплатил более 200 тысяч рублей пострадавшему

Виновник ДТП из Порхова оплатил более 200 тысяч рублей пострадавшему после принятых судебными приставами мер. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина нарушил правила дорожного движения, из-за чего и произошло ДТП. Пострадавшая сторона обратилась в суд для возмещения материального ущерба. Виновник ДТП должен был возместить ущерб в размере 217 тысяч рублей.

«Должник не спешил выплачивать денежные средства, в связи с чем судебные приставы применили к нему ряд мер принудительного исполнения», - отметили в ведомстве.

В отношении мужчины вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора, который составил 15 тысяч рублей. Также судебные приставы провели проверку имущественного положения порховчанина и установили, что у него имеется в собственности транспортное средство. После чего сотрудники приехали по адресу должника для ареста автомобиля и реализации его в последующем для погашения задолженности.

«Однако мужчина не захотел остаться без своего средства передвижения и в тот же день погасил всю задолженность, включая исполнительский сбор», - заключили в ведомстве.

Денежные средства передали взыскателю. Права пострадавшего в результате ДТП гражданина восстановили, исполнительное производство окончилось фактическим исполнением.

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