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Общество

Более 300 км минерализованных полос обустроят в Псковской области для защиты от пожаров

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в заседании окружной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности под председательством полномочного представителя президента Российской Федерации в СЗФО Александра Гуцана. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Основной темой мероприятия стала готовность территориальных подсистем РСЧС к паводко- и пожароопасному периодам. Александр Гуцан во время вступительного слова заметил: итоги прошлого года показали, что принятые органами государственной власти меры позволили минимизировать негативные последствия паводков и ущерб от природных пожаров.

Выступая в докладом, Михаил Ведерников констатировал готовность областной системы реагирования на чрезвычайные ситуации. Губернатор подчеркнул, что на региональном уровне в превентивном порядке проведена подготовка к сезонным природным вызовам. В областной подсистеме РСЧС числится около 2,6 тысячи человек, более 1 тысячи единиц техники, сформированы материальные и финансовые резервы. В части обеспечения безаварийного пропуска весеннего паводка на крупных водоемах области ведется ледовая разведка, определены зоны возможного подтопления. Заранее, на случай необходимости, подготовлены пункты временного размещения жителей.

Что касается подготовки к пожароопасному периоду, Михаил Ведерников доложил, что в рамках профилактических мер в 2023 году предполагается устроить более 300 км и обслужить свыше 5 тыс. км противопожарных минерализованных полос. Около 100 км лесных дорог реконструируют, еще почти 7 км будет создано для охраны лесов от пожаров. Ведется информирование населения о недопустимости палов травы и неосторожного обращения с огнем в лесах. К работе в пожароопасный период готов областной Противопожарный лесной центр, окружающая обстановка будет отслеживаться системой видеомониторинга лесных пожаров.

«Органы управления и силы Псковской областной — территориальной подсистемы РСЧС к прохождению весеннего половодья и пожароопасному сезону в 2023 году готовы», — подытожил свое выступление Михаил Ведерников.

На заседании комиссии участники обсудили организацию бесперебойного функционирования систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и другие вопросы. Особое внимание уделено обеспечению пожарной безопасности детских оздоровительных лагерей, а также потенциально опасных объектов. По итогам мероприятия полномочным представителем дан ряд поручений по усилению защиты населения и территорий округа в паводковом и пожароопасном периодах текущего года.

 

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