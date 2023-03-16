Творческая встреча с солистами Мариинки пройдёт в Пскове

14:34, 16 марта 2023, ПАИ

Творческая встреча с солистами Академии молодых оперных певцов Мариинского театра пройдёт в Приказной палате Псковского кремля в 12:00 19 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Участники услышат избранные арии из духовной оперы «Александр Невский», а после концертной части молодые певцы ответят на вопросы зрителей относительно постановки и других творческих проектов. Завершится встреча мастер-классом для одаренных юных псковичей.

Обязательна предварительная запись по телефону +78112724574.