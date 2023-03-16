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Общество

Жители Пустошки могут купить лекарственные препараты в ФАПах

Лекарственные средства теперь можно купить в ФАПах Пустошки, а именно в Вербиловском и Забельском, пишет газета «Вперед».

Фото: газета «Вперед». Антонина Исправникова

«Условия для хранения препаратов мы соблюдаем со всей строгостью. Со смарт-терминалом быстро разобрались. Весь необходимый перечень у нас в наличии: от простуды и давления, сердечные, желудочные, обезболивающие. Начали продажу мы в начала года с 22 наименований, а теперь уже активно работаем с населением, по их конкретным заявкам расширяем ассортимент средств», - рассказала медик Светлана Филиппова, которая ведет приём пациентов в Забельском фельдшерско-акушерском пункте.

По словам главного врача Новосокольнической межрайонной больницы Дмитрия Жгуна, комитет здравоохранения закупил всё необходимое оборудование и определил перечень лекарственных средств. Также с апреля планируется начать продажу лекарств в Соинском и Гультяевском ФАПах, с июля – в Сергейцевском, Бессоновском и Щукинском.

Напомним, что с декабря 2021 года в Псковской области началась планомерная работа над решением вопроса продажи лекарственных средств на ФАПах. На сегодняшний день купить медикаменты можно уже в 59 ФАПах региона, с 1 апреля к ним добавится ещё 41 пункт, затем – ещё 59. Всего пройдёт пять этапов, к концу 2023 года планируется запустить продажи более чем в 200 медпунктах.

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